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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
15.05.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Ankara'da şok baskın! ‘Vücut bakım odası’ndan çıktılar!

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Ankara'da daha önce ‘masaj salonu’ adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen "masaj salonu"na düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Şehit Sadik Erişen Sokak'taki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri aynı adrese kontrol amaçlı gitti.

Bir süre bina önünde bekleyen ekipler içeriden çıkan şüpheli iki kişinin sorgusunda söz konusu söz konusu adreste fuhşa teşvik ve aracılık yaptırılmaya devam edildiğini öğrendi.

Bunun üzerine masaj salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeride yaptıkları aramada üzerinde "vücut bakım odası" yazan bir odanın kapısının kilitli olduğunu gördü.

Israrla kapıyı çalan ekipler bir süre sonra içeriden çıkan Leyla K. ile Mehmet Ç'nin kıyafetlerini giymeye çalıştığını gördü.

Paniklemiş halde polisin karşısına çıkan Mehmet Ç, söz konusu mekana fuhuş amaçlı geldiğini fakat bu sırada kapının çalındığını anlattı.

İçerisinde duşakabin ve masaj sedyesi bulunan 5 odada da arama yapan ekipler iş yerinde bulunan Bünyamin K, Menekşe U, Leyla K, Hüda Polat G, Mehmet Ç, Murat Y. ve Furkan K'yi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Bünyamin K. ve Menekşe U'nun "fuhşa aracılık ve yer temini" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada söz konusu adrese daha önce düzenlenen fuhuş baskınında, masaj salonunda çalışan bir kadın ve müşterisinin binanın ikinci katından aşağı atlayarak kaçtığı ve şüphelilerin kaçış anlarının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıkmıştı.

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