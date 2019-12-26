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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
26.12.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

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Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

İZMİT’te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1’i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit’te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, ardından baskın düzenledi. Polis, ‘Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçlarından 1’i kadın, 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

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