Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit’te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, ardından baskın düzenledi. Polis, ‘Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçlarından 1’i kadın, 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.