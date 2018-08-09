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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber: Hayati ARIGAN - İSTANBUL DHA
09.08.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Masaj için geldi lüks saati çaldı! İfadesi şaşkına çevirdi

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Masaj için geldi lüks saati çaldı! İfadesi şaşkına çevirdi

İstanbul'da müşteri gibi girdiği otelde işadamının saatini çaldığı öne sürülen Mehmet Emin O. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne 5 Haziran'da açılan davanın iddianamesine göre, Semih Sohtorik Denizcilik A.Ş'nin kurucusu merhum armatör Hüseyin Semih Sohtorik'in oğlu Emir Sohtorik 8 Nisan 2016'da Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelin spor salonuna gitti. Soyunma odasında üzerini değiştiren ve Rolex marka kol saati ile eşyalarını dolaba koyan Emir Sohtorik spor salonuna geçti. Sohtorik'in spor yapmasından faydalanan Mehmet Emin O. (30) iş adamının dolabını açarak 6 bin Euro değerindeki saati alarak ayrıldı. 

DOLABIN KİLİDİ KIRILDI

Spordan dönen Emir Sohtorik dolabının zorlanarak açıldığını ve kol saatinin çalınmış olduğunu gördü. Durumu otel yönetimine bildiren iş adamı polise de haber verdi. Güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde dolabın kilidini kırarak kol saatini çalan kişinin Mehmet Emin O. olduğu belirlendi. 

13 YIL HAPSİ İSTENDİ

Emir Sohtorik'in şikayeti üzerine gasp suçundan tutuklu olduğu belirlenen Mehmet Emin O. 'nu ifadesi savcılıkça alındı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirten şüpheli hakkında dolabın kilidini kırdığı gerekçesiyle mala zarar verme ve saati çaldığı iddiasıyla da hırsızlık suçlarından toplam 5 yıl 3 aydan 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

"DOLABIMI GÖZLÜYORDU"

3 yıldır spor yaptığı otelin spor salonuna gittiğini belirten Emir Sohtorik ifadesinde, "Soyunma odasında üzerimi değiştirirken arkamda hafif kilolu, siyah saçlı, 180 cm boylarında, kirli sakallı birini üzerini değiştirirken dolabımı gözetliyormuş gibi hissettim. Spordan döndüğümde dolabın kilidinin kırıldığını ve 6 bin Euro değerinde saatimin çalındığını gördüm. Üzerimi değiştirirken tarif ettiğim arkamda duran kişiden şüpheleniyorum. Saatimi çalan kişi ya da kişilerden şikayetçiyim" dedi. 

"MASAJ İÇİN GELDİM"

Otele sürekli masaj yaptırmak için gittiğini belirten şüpheli Mehmet Emin O., "Gasp suçundan cezaevinde hükümlüyüm. Benim bu tür işlere karışmışlığım vardı. Nerede bir hırsızlık olsa benim resimlerimi veriyorlar. Ancak ben bu olayı yapmadım. Yargılandığım davalardan beraat ettim. Kol saatini ben çalmadım" dedi. 

SUÇ DOSYASI KABARIK 

Yapılan araştırmada şüphelinin Kadıköy Kalamış'ta bir otelde daha önce gerçekleştirdiği hırsızlıktan dolayı söz konusu otel tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Mehmet Emin O. hakkında 2016  yazında yine bir otelde işlenen hırsızlıktan dolayı Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde de süren davasının bulunduğu belirlendi. Mehmet Emin O.'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

 

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