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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Masaj derneğinde skandal! Gelin görümce çıktılar...

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Masaj derneğinde skandal! Gelin görümce çıktılar...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran hamile görümce ve gelini yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti. Derneği fiziki takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yapılan gözetimler sırasında içeriden çıkan müşterilerin ifadesine başvurdu. İçeride fuhuş yaptırıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları belirlenen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan mağdur kadınlar ise daha sonra serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN KADINLAR GELİN VE GÖRÜMCE ÇIKTI

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö.’nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö.’nün ise D.Ö.’nün ağabeyi ile evli olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptırılan derneğin ise mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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