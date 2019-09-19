SU-57

Gündeme ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Demir şunları söyledi:

Su-35

HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN TEZLER

“(Türkiye’nin ortaklığının askıya alınması) ABD’li makamlar yaptıkları basın açıklamalarında Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Sundukları tezler, hukuki dayanağı olmayan tezler ve bundan öteye gitmediler. Henüz sebeple ilgili bir argüman ortaya koymuş değiller. Biz bunun hukuki dayanağını sorgulamak istiyoruz. F-35’e yönelik yaptırımla, Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığı arasında bir bağlantı kuramıyoruz. Biz bu ortaklıkla ilgili tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bu programdan çıkmayı düşünen de biz değiliz. Tek taraflı çıkartılabileceğimiz gibi bir argümana da katılmıyoruz.

Firmalarımız daha da güçlenerek yoluna devam edeceklerdir. Ortada belli bir iş payı var. Bu iş payı kesilirse karşı taraf daha da zarar görür. Biz de milli muharip uçağı olur, başka projeler olur yolumuza devam ederiz.

YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİRİZ

(Patriot teklifi) ABD’nin Türkiye’ye sunduğu Patriot hava savunma ve füze sistemiyle ilgili son teklifinin bir süresi vardı, o süre doldu. Yeni bir teklif gelirse değerlendiririz.

PAKET OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ

(Rusya’dan Su-35 alımı ve Su-57 ortaklığı) Her iki konuda da henüz net bir şey söylemek için çok erken. Temaslarımız yeni başladı ve biz bunu bir paket olarak görüşüyoruz. Su-35 nedir, Su-57 üretimiyle ilgili detaylar nelerdir, bunların hepsini masada inceliyoruz.”

ATAK’I KULLANDI

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), ALTAY tankı ile ANADOLU uçak gemisinden havalanan ATAK helikopterinin simülasyonunu, sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanmaya imkân veren teknolojiyi ilk kez Teknofest’te sergiledi. SSB Başkanı Demir, sistemi Hürriyet’e anlatırken simülasyon yoluyla ATAK helikopterini kontrol etti. Muharebe sırasında hareket halindeki tank ile helikopteri 360 derece sanal gerçeklik gözlüğünün yanı sıra sesli ve görsel öğelerle deneyimleme imkânı sunan sistem, gezici TIR’la öğrencilerin kullanımına sunulacak.