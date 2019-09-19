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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Masadalar

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Masadalar
SU-57

Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığını askıya alan ABD’nin halen Ankara’ya hukuki bir dayanak sunamadığını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Firmalarımız, güçlenerek yoluna devam eder” mesajı verdi. Rusya’nın ürettiği savaş uçakları Su-35 ve Su-57 konusunda temasların başladığını açıklayan Demir, “Hepsini bir paket olarak masada inceliyoruz” dedi.

Gündeme ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Demir şunları söyledi:

Masadalar

Su-35

HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN TEZLER

“(Türkiye’nin ortaklığının askıya alınması) ABD’li makamlar yaptıkları basın açıklamalarında Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Sundukları tezler, hukuki dayanağı olmayan tezler ve bundan öteye gitmediler. Henüz sebeple ilgili bir argüman ortaya koymuş değiller. Biz bunun hukuki dayanağını sorgulamak istiyoruz. F-35’e yönelik yaptırımla, Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığı arasında bir bağlantı kuramıyoruz. Biz bu ortaklıkla ilgili tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bu programdan çıkmayı düşünen de biz değiliz. Tek taraflı çıkartılabileceğimiz gibi bir argümana da katılmıyoruz.

Firmalarımız daha da güçlenerek yoluna devam edeceklerdir. Ortada belli bir iş payı var. Bu iş payı kesilirse karşı taraf daha da zarar görür. Biz de milli muharip uçağı olur, başka projeler olur yolumuza devam ederiz.

YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİRİZ

(Patriot teklifi) ABD’nin Türkiye’ye sunduğu Patriot hava savunma ve füze sistemiyle ilgili son teklifinin bir süresi vardı, o süre doldu. Yeni bir teklif gelirse değerlendiririz.

PAKET OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ

(Rusya’dan Su-35 alımı ve Su-57 ortaklığı) Her iki konuda da henüz net bir şey söylemek için çok erken. Temaslarımız yeni başladı ve biz bunu bir paket olarak görüşüyoruz. Su-35 nedir, Su-57 üretimiyle ilgili detaylar nelerdir, bunların hepsini masada inceliyoruz.”

Masadalar

ATAK’I KULLANDI

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), ALTAY tankı ile ANADOLU uçak gemisinden havalanan ATAK helikopterinin simülasyonunu, sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanmaya imkân veren teknolojiyi ilk kez Teknofest’te sergiledi. SSB Başkanı Demir, sistemi Hürriyet’e anlatırken simülasyon yoluyla ATAK helikopterini kontrol etti. Muharebe sırasında hareket halindeki tank ile helikopteri 360 derece sanal gerçeklik gözlüğünün yanı sıra sesli ve görsel öğelerle deneyimleme imkânı sunan sistem, gezici TIR’la öğrencilerin kullanımına sunulacak.

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