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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU - İSTANBUL
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Martı Kabataş’a konmayacak

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Martı Kabataş’a konmayacak

İstanbul’da ‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından revize edildi. Buna göre projede martı formunda tasarlanan iskele kaldırıldı. Yerine Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilecek. Trafiğin yeraltına alınmasından da vazgeçildi.

MİMAR Hakan Kıran’ın ‘martı’ formunda tasarladığı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş döneminde çalışmalarına başlanan ‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi’ne 2009 yılında başlandı. Kamuoyunda bilinen adıyla ‘Martı Projesi’nin deniz kısmı tamamlanırken, Anıtlar Kurulu yeraltı kısmıyla ilgili kazıların Müzeler Müdürlüğü ile birlikte yapılmasını önerdi. Bunun üzerine, çalışmaların uzayacağı gerekçesiyle projede revize yoluna gidildiği belirtilmişti. Yeni düzenlemede, projeye adını veren ve ‘martı’ formunda tasarlanan iskele kaldırıldı. Bunun yerine Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilecek.

METROYLA ENTEGRE

Revize edilen yeni proje kapsamında ilk etapta şehirlerarası bir adet terminal binası ve şehir hatları seferleri için iki iskele hizmet vermeye başlayacak. 2020’de tamamlanması planlanan ikinci etapta ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. Yeni transfer merkezi, vapur, deniz otobüsü ve motor seferleri, Kabataş – Mahmutbey Metro hattı, Taksim – Kabataş Füniküler hattı ve Kabataş – Bağcılar Tramvay hattı ve otobüs hatları ile entegre olacak. Proje tamamlandığında deniz seferleri için üç adet terminal binası hizmete girecek. Deniz ulaşımının daha fazla aksamaması için ilk olarak 700 metrekare büyüklüğünde geçici iskele binasının konstrüksiyon işleri tamamlanarak çatısı kapatıldı. Dış cephe kaplama ve çatı izolasyon işleri devam eden binanın elektrik ve mekanik tesisatları bitirildi. Yeni iskelenin turnikeleri monte edilmeye başlandı. Turnikelerin montajı 15 - 20 Şubat tarihleri arasında tamamlanmış olacak. Şehir Hatları İşletmesi’nin bekleme alanı olarak ilave bir alanın gerekliliğini bildirmesi üzerine 1800 metrekarelik sundurma alanının projeleri de hazırlanıyor. Projelerin sonuçlanmasının ardından imalata geçilecek. Bina çevresindeki peyzaj projeleri hazırlanıp, çevre düzenlemesine de başlandı.

ALTYAPI İMALATLARI TAMAMLANDI

Mimar Hakan Kıran, Koruma Kurulu ile üniversitelerden yerli ve yabancı biliminsanlarının görüşü doğrultusunda hazırladıkları projenin iptal edilip edilmediği yönünde kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Projenin ilk kez denizle karayı buluşturan insan odaklı bir proje olduğunu ifade eden Kıran, “Bizim projelerimiz teslim edildi, altyapı imalatları tamamlanıp Koruma Kurulu’nun son onayı doğrultusunda hafriyata başlama kısmına gelindi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında proje alanında incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kıran şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi inceleyip beğendiğini belirtmiş. Kara kısmında yeraltında planlanan otopark ve alışveriş birimlerinin günün ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirip destek vermiş. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Yıllardır anlatamadığım bir konuydu. Proje aynı zamanda tarihi Dolmabahçe Sarayı önünde park eden, görüntü kirliliği oluşturup denizi kapatan tur otobüslerini de yeraltına alacak. O kargaşayı ortadan kaldıran bir proje. Şu anki iskeleler projenin bir parçası.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.01.2019) 2
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