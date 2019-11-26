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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
26.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Marmaris'te yağmur ve rüzgarın ardından temizlik

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Marmaris'te yağmur ve rüzgarın ardından temizlik

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağış ve rüzgar sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde dün gün boyu etkili olan ve saatteki hızı 65 kilometreyi bulan rüzgar ve ardından yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabaha karşı yağmurun etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri kentte, çalışma başlattı. Günün ağarmasıyla birlikte ilçenin Atatürk ve Kordon caddeleri ile Yat Limanı tazyikli suyla yıkandı.

Rögar kapakları açılarak, atıklar temizlendi. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı sahillerdeki atık ve yosunlar temizlendi. Ara sokaklarda devrilen ağaç dalları kaldırılarak yollar tekrar trafiğe açıldı. Olumsuzluk yaşanan yerlerde inceleme yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre dün ilçemize, 113 kilogram yağış düştü. Bunun 90 kilogramı saat 17.00 ile 20.30 saatleri arasında yaşandı. Neredeyse tüm yağış, 3 saatin içinde oldu. Tabii ki tüm ekiplerimiz teyakkuz halindeydi. Zaten gün boyunca fırtınanın getirdiği çöpler temizlendi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmurda da teknik ve temizlik ekibimiz sahadaydı. Sıkıntının en aza inmesi için ilçemizin dört bir yanına dağılan ekiplerimiz anında müdahalede bulundu" ifadelerini kullandı.

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