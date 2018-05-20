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    Marmaris’te tatilciler görüntüledi

    AA
    20.05.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezi teknesi ile günübirlik tura çıkan tatilciler yüzeye yakın köpek balığı görüntüledi.

    Teknedeki tatilciler, deniz yüzeyinde tekneye yakın yüzen köpek balığını cep telefonu ile kaydetti, gezi teknesi de bir süre hayvanı takip etti.
    Marmaris’in Kadırga burnu yakınlarında açıkta görüntülenen köpek balığı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Önsoy, görüntülerdeki köpek balığının "burun camgöz" ya da "kısa yüzgeç mako" olarak bilindiğini söyledi.

    Aksoy, Köpek balığının Akdeniz'de bulunan nesli tükenmekte olan türler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

    Köpek balığının bir avın peşine düşerek bölgeye gelmiş olabileceğini dile getirdi.

    Etiketler: gündem
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