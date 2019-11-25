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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla) (DHA)
25.11.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Marmaris'te lodos etkili oldu

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Marmaris'te lodos etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos kentte etkili oluyor. Kaptanlar, denize açılmamaları, açıkta olanlar ise güvenli bir yere demir atmaları konusunda uyarıldı.

Marmaris'te aralıklı yağan yağmura saat 13.00 sıralarında lodos da eklendi. Rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıktı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleri, boyu 3,5 metreyi bulan dalgaların etkisiyle beşik gibi sallandı.

Yürüyüş yolları ve sahil kıyısı, deniz suyuyla doldu. Marmaris- Datça ve İçmeler- Turunç arasındaki karayoluna yağmurla gevşeyen tepelerden kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ayrıca Hatiprimi Mahallesi, 136 Sokak üzerindeki bir ağacın kırılan dalları, bir otomobile zarar verdi.

Belediye ve karayolları ekipleri, ilçe genelinde teyakkuza geçti. Tıkanan rögarlar açıldı, karayollarına düşen kaya parçaları ve ağaç dalları temizlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise telsizle uyarılarda bulundu.

Marmariste lodos etkili oldu
Kaptanların denize açılmaması, denizde olanların ise güvenli bir yere demir atmaları istendi. Bazı kırsal mahallelerde aralıklı olarak elektrik kesintileri de yaşandı. Lodosla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda su sporları yapan sporcular bir araya geldi. Bazı sporcular, sörf ve uçurtma sörfü yaptı. Bazı vatandaşlar, yürüyüş yollarına kadar gelen dalgalara aldırış etmeden öz çekimle hatıra fotoğrafı çekti. Yat Limanı'ndaki bir restoranda çalışan garson Ahmet Asken, "Güzel dalgalar var. Kendim için cep telefonuyla çekiyorum. Hatıra olsun" dedi.

Marmariste lodos etkili oldu

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