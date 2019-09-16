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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
16.09.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Marmaris'te gezgin Fatih Koparan'a saldırıyı İskoç turistler görüntüledi

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Marmaris'te gezgin Fatih Koparan'a saldırıyı İskoç turistler görüntüledi

Marmaris'te kuyumculuk yapan ve sosyal medyada 'gezgin' kimliği ile tanınan Fatih Koparan'ın (37) iş yerinin önünde uğradığı sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İskoç turistler tarafından cep telefonuyla çekilen 9 saniyelik görüntüde Koparan'ın nasıl darbedildiği görülüyor.

Marmaris'te kuyumcu dükkânı bulunan gezgin Fatih Koparan (37), dün öğle saatlerinde iş yerine girerken bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkânıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek yardım istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişileri daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikâyet ettiğini ve yan dükkanında çanta satışı yapan esnaflar olduğunu belirtti. Saldırganlardan şikâyetçi olan Koparan'ın saldırı sonrası kendisine ait Twitter hesabından "Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikâyet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor" paylaşımda bulunduğu görüldü.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık bulunan Koparan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koparan, götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

İSKOÇ TURİSTLER OLAY ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Koparan'ın kuyumcu dükkanındaki olay anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koydu. Kavganın yaşandığı sırada olay yerinin yakınından geçen ve korku dolu anlar yaşayan bir grup İskoç turistin, o anları cep telefonlarıyla görüntülediği ortaya çıktı. İskoç turistlerin, çevredeki diğer esnafların kendilerine engel olması nedeniyle sadece 9 saniye gibi bir süre çekim yapabildikleri anlaşıldı.

Marmariste gezgin Fatih Koparana saldırıyı İskoç turistler görüntüledi

'9 DAKİKA İÇİNDE OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise kuyumcu Fatih Koparan'ın darp edildiği kavgaya, kendilerine ihbarın yapılmasından itibaren 9 dakika içinde olay yerine giderek müdahale ettiklerini, 3 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi. Öte yandan gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Marmariste gezgin Fatih Koparana saldırıyı İskoç turistler görüntüledi

Gezgin Fatih Koparana saldırı
Gezgin Fatih Koparan'a saldırı
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