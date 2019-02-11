Marmaris'te deniz Ã§ekildi, vatandaÅŸlar tedirgin oldu

Marmaris'te deniz çekildi, vatandaÅŸlar tedirgin oldu
Marmarisâ€™te denizin bazÄ± yerlerde 20 metreye kadar Ã§ekilmesi, ilÃ§e sakinlerinde deprem olacak endiÅŸesine neden oldu. Konuyla ilgili konuÅŸan Jeofizik YÃ¼ksek MÃ¼hendisi Hakan Beyaz ise, "Marmaris sahillerinde aralÄ±k ortasÄ± ile mart aylarÄ± arasÄ±nda Ã§ekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik ÅŸartlarda yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±n neden olduÄŸu doÄŸal bir olaydÄ±r. Korkulacak bir durum yok" dedi.
Marmarisâ€™te bazÄ± noktalarda 20 metreye kadar deniz Ã§ekilmesi, ilÃ§e sakinlerinde deprem olacak endiÅŸesine yol aÃ§tÄ±. Ä°lÃ§e merkezinden Ä°Ã§meler Mahallesiâ€™ndeki sahile kadar farklÄ± uzunluklarda deniz Ã§ekilmesi ile ilgili konuÅŸan Jeofizik YÃ¼ksek MÃ¼hendisi Hakan Beyaz, "Marmaris sahillerinde aralÄ±k ortasÄ± ile mart aylarÄ± arasÄ±nda Ã§ekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik ÅŸartlarda yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±n neden olduÄŸu doÄŸal bir olaydÄ±r. Bu tÃ¼r atmosferik basÄ±nÃ§larla, denizde 5 ila 30 metre arasÄ±nda Ã§ekilmeler olabilir. EÄŸer Ã§ekilme kÄ±sa sÃ¼rede olup dalgalarla birlikte gelirse o zaman depremin habercisi olabilme ihtimali vardÄ±r. Ancak ÅŸu anki Ã§ekilmede korkulacak bir durum yok" dedi.
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