Marmaris'te alarm! Ekipler harekete geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te alarm! Ekipler harekete geçti
GeriGündem Marmaris'te alarm! Ekipler harekete geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İHA- AA
03.09.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Marmaris'te alarm! Ekipler harekete geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Marmaris ilçesinde çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Alevler, karadan 35 arazöz, havadandan da 12 helikopterin yaptığı toplam 80 sorti ile 200 ton bırakılması sonucu 1, 5 saatte güçlükle söndürüldü.

8
  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris-Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikteki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı.

Karayolunda seyir halindeki araç sürücülerinin alev ve dumanları farkedip, ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 5'i Muğla, 7'si ise çevre illerden olmak üzere 12 söndürme helikopteri, 35 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve 200 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ekipleri de yangın bölgesinde trafik güvenliğini sağlayıp, araçların tek şeritten geçişini sağladı. Yanan çam kozalaklarının patlamasıyla geniş bir alana yayılan alevlere 12 helikopter toplam 80 sorti yapıp, 200 ton su bıraktı. 35 arazöz de karadan alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yol kenarındaki iş yerlerine 500 metre kadar yaklaşması korkuttu. Ekipler, bu bölgede yoğunlaşarak alevlerin önünü kesti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler 1,5 saatte söndürülürken, 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının, elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
3 günde 250 kişi hastanelik oldu! Belediye Başkanı'ndan 'içme suyu' uyarısı
Diyarbakır'daki bekleyiş sürüyor... Aile sayısı 4'e yükseldi
Eymen Türkiye'nin yüreğini yaktı! Annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi paravanın astarında bulundu