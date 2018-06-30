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    Marmaris morali

    Ali GÜNDOĞAN/DHA
    30.06.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün Marmaris’te objektiflere yansıdı.

    24 Haziran seçimlerinin ardından eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce ile Marmaris’e giden Muharrem İnce, cuma namazını Selimiye Mahallesi’ndeki camide kıldı. Namaz çıkışında camiye bağışta bulunurken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce birlikte fotoğraf çektirdi.

    Bir süre Selimiye İskelesi’nde dolaşan İnce, mahallede vatandaşlarla sohbet etti, ardından açıkta kendisini bekleyen tekneye geçip, tatiline kaldığı yerden devam etti. İnce ve ailesinin 1 Temmuz Pazar gününe kadar Marmaris’te tatil yapacağı öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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