Marmaris açıklarında korkutan deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 86,36 kilometre mesafede olduğu ve 21,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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