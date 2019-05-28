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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI Ali AKSOYER-Güven USTA Cemal YURTTAŞ/DHA
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Marmara’yı karışlıyor

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Marmara’yı karışlıyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Marmara Denizi’nin tabanını karış karış inceliyor. 15 Nisan’da göreve başlayan ve 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebilen Oruç Reis gemisi, petrol ve doğalgaz peşinde. Kara alanlarının deniz altındaki devamlılıkları da haritalandırılıyor.

AÇIK denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek sistemlere sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, 15 Nisan’da düzenlenen törenle görevine başladı. Oruç Reis günlerdir Marmara Denizi’ni inceliyor.
Oruç Reis, petrol ve doğalgaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmaları da etkin bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca gemiyle deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

ZEMİNE SES DALGALARI YOLLANIYOR

Gemi üzerinde her biri otomobil lastiğinin 62 katı basınca sahip 72 hava tabancasıyla 7 saniyede bir hava patlaması yaparak zemine ses dalgaları yollanıyor. Bu dalgalar ise içerisinde yapay kulaklar bulunan 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kabloyla kaydediliyor. Böylece deniz tabanı ve deniz tabanının altı iki ve üç boyutlu araştırılıp haritalanabiliyor.
Hava tabancalarının yaptığı patlatmalar deniz yüzeyinde de görülebiliyor.

DEPREM ANINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Gemi Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürürken geçen hafta salı günü merkez üssü Tekirdağ Şarköy açıkları olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sırada gemi kayıttaydı. O anlarda gemiye iletilen veriler de kameraya yansıdı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanı Kerim Tuncer Sarıkavak, Oruç Reis'in milli gurur olduğunu belirtti. Kerim Tuncer Sarıkavak şunları söyledi: “Gemimiz deniz tabanının aşağısında 8 bin metre veya 10 bin metreye kadar etkin derinlikte deniz tabanının altının görüntülenmesine, jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasına imkân sağlıyor.
Özellikle doğalgaz ve petrol araştırmalarında, doğalgaz ve petrolün bulunduğu yapıların tespiti bu yöntemle çok rahatlıkla ortaya çıkabiliyor. Deniz tabanının ayrıca incelenmesi, haritalanması diğer sismik araştırma gemilerinde olmayan bir özellik. Burada deniz tabanının da ayrıntılı incelenmesi yapılıyor. Uzaktan kumandalı robot (ROV) sistemiyle şu an için 1500, veri kablosu arttırılarak 3 bin metre derinliğe inebilen sistemimiz mevcut. Bununla da deniz tabanında yerleştirilecek herhangi bir platformun veya deniz üstü yapılarının yer seçimlerinin yapılması açısından mühendislik ve zemin etütleri yapabilme kabiliyetine sahip. Deniz tabanının ayrıntılı incelenmesinin yanı sıra iki boyutlu sismik çalışma yaparak da aslında kabuk çalışmalarına da, bilimsel araştırmalara da deniz tabanından itibaren 15 bin metre yani 15 kilometre derinliğe kadar bilgi alabiliyoruz. Böylece jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasını sağlayabiliyoruz.”

PETROL YOĞUNLUĞUNU DA ÖLÇÜYOR

- ORUÇ Reis Gemisi’nde 55 kişilik mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte jeofizik, iki ve ve üç boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatıldı. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor.

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