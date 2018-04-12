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    Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durduruldu

    DHA - İHA
    12.04.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi raylara düşüp, trenin altında ezilerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı, kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı. Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

    Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

    Marmarayda hareketli dakikalar... Seferler durduruldu

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

    Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

    Etiketler: sefer , gündem
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