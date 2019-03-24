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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.03.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Marmaray'da bir ilk olmuştu... Kars'ta ilginç anlar

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İsviçre'de Azerbaycan için imal edilen yolcu treni Marmaray'dan geçerek Kars’a ulaştı. Kar yağışı altında Kars’a giren trenin ilk yolcuları ise tren garında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ile damat oldu. Tren Marmaray'dan geçen ilk uluslararası tren olmuştu.

Azerbaycan Demiryolları tarafından İsviçre'de imal ettirilen ve Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılacak olan vagonlardan oluşan özel yolcu treni, Kars’a ulaştı. Trenin Kars’a ulaştığı anda garda hatıra fotoğrafı çektiren Gülsüm-Kasım Sait çifti, kar yağışı altında Kars’a giriş yapan trenin ilk yolcuları oldu. Çift trenin içerisine geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Tren Kars’taki işlemlerinin ardından önce Gürcistan Tiflis’e ardından da Azerbaycan Bakü’ye hareket edecek.

Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığı için kullanılacak tren vagonları, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'daki demiryolu hatlarının ray açıklığının farklı olması dikkate alınarak imal edildi. Türk demiryolu hattındaki bin 435 milimetreyle Gürcistan ve Azerbaycan'daki bin 520 milimetre ray açıklığına uygun imal edilen boji (tekerlek-dingil) sistemine sahip tren, sınırda beklemeden seyrine devam edebilecek.

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatlarının ardından Gebze-Halkalı banliyö hattının da hizmete girmesiyle Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacak.

Marmarayda bir ilk olmuştu... Karsta ilginç anlar

Marmarayda bir ilk olmuştu... Karsta ilginç anlar

 

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