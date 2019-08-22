Marmaray'da akılalmaz saldırı! ‘Ölüyorum herhalde dedim…’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaray'da akılalmaz saldırı! ‘Ölüyorum herhalde dedim…’
GeriGündem Marmaray'da akılalmaz saldırı! ‘Ölüyorum herhalde dedim…’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/DHA
22.08.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Marmaray'da akılalmaz saldırı! ‘Ölüyorum herhalde dedim…’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaray'da akılalmaz saldırı! ‘Ölüyorum herhalde dedim…’

Görme engelli Süleyman Dinçgör (63), evine gitmek için bindiği Marmaray’da tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Dinçgör, “Olay saniyeler içinde oldu. Göğsüme avuç içiyle şiddetli şekilde, öldürme maksadıyla vurdu. Yığıldım kaldım. Vuruşu profesyonel şekilde tam kalbime geldi. Kalbim sıkışmaya başladı ve kendi kendime ‘Ölüyorum herhalde’ dedim." dedi.

21 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında yaşanan olay adliyeye taşındı. Maltepe’de kardeşiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki görme engelli Süleyman Dinçgör, evine gitmek için Gebze istasyonundan Marmaray’a bindi. Tren ikinci durağa gittiği sırada tanımadığı bir erkek Dinçgör’ün yanına gelerek, birden 'Seni bu trenden’ atarım lan' dedi ve göğsüne avuç içiyle sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli baygınlık geçiren Dinçgör, yere yığıldı. Yumruk atan kişi ise kaçarak uzaklaştı. Tren durağa gelince Dinçgör, durumu güvenlik görevlilerine anlattı. Bunun üzerine tren 20 dakika bekletildi. Yumruk atan kişi ise bulunamadı. Avukatı Turgay Özcan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Dinçgör, kendisine saldıran kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

“ÖLDÜRME MAKSADIYLA VURDU"

İki gün boyunca nefes almakta güçlük çektiğini ve ölümden döndüğünü belirten Dinçgör, o anları şöyle anlattı:

“Olay saniyeler içinde oldu. Göğsüme şiddetli şekilde avuç içiyle vurdu herhalde çünkü yumruk olsa iz olurdu. Öldürme maksadıyla vurdu. Ben orada yığıldım kaldım. Vuruşu profesyonel şekilde tam kalbime geldi. Kalbim sıkışmaya başladı ve kendi kendime ‘Ölüyorum herhalde’ dedim. Güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Bana kimin vurduğunu sordular. Ben de ‘Vuranı görmedim, benim gözlerim görmüyor ki’ dedim. Tanık var mı diye diğer yolculara sordular. Yolcuların dediklerine göre adam bana vurur vurmaz ok gibi fırlayıp kaçmış"

“KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Kendi çabasıyla tren istasyonundan ayrıldığını belirten Dinçgör, "Vatandaşlar beni sözle teselli ettiler. ‘Geçmiş olsun’ dediler. Kimse yardım etmedi. Kendi çabamla, bastonumla tutuna tutuna çıktım, Bostancı’da indim" dedi.

"EN AĞIR CEZAYLA YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Kendisine saldıran kişinin bulunup cezalandırılmasını isteyen Süleyman Dinçgör, “Bana vuran kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Ben şeker, tansiyon hastasıyım, kan dolaşımı bozukluğum var, yüzde 90 görmüyorum. Benim gibi aciz bir insana, bana vuran insanı bile göremiyorum. Böyle bir insana nasıl vuruyor. Bu kişinin en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Devletime ve Türk mahkemelerine güveniyorum" diye konuştu.

“GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN BUNU EMNİYETE BİLDİRMESİ GEREKİYOR"

Süleyman Dinçgör’ün avukatı Turgay Özcan ise olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını belirterek, “Benim şaşırdığım nokta şu. Bu kişi diyor ki ‘Ben darp edildim’. Darp edildiği zaman oradaki özel güvenlik görevlisinin ya da yetkililerin bunu emniyete bildirmesi gerekiyor. Emniyet ise direkt olarak bu kişiyi hastaneye, acil servise sevk etmesi gerekiyor. Orada bu rapor çok rahat alınabilir. Bu kişi görmediğinden dolayı etrafındaki insanlardan destek alabilecek durumdayken, maalesef toplumumuz eskisi kadar duyarlı değil. Ben buna şahidim diyen insan yok. Çünkü neden, şahit olacağım, mahkemeye gideceğim, vaktim gidecek, başıma bir şey gelir korkusu var insanlarda" ifadelerini kullandı.

Dinçgör’ün saldırganı teşhis etmesinin imkansız olduğunu söyleyen Özcan, “Ben gören insanım, siz gören insansınız. Biri sizi darp etse gördüğünüden dolayı teşhis etme imkanına sahipsiniz. Ama bu kişi görmüyor, nasıl teşhis edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman güvendik, inşallah bundan da bir sonuç çıkartacağız" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Adana'da dehşet! Katilin kim olduğunu öğrenince inanamadı
Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'
İETT paylaştı! İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar
Drone ile keşif yapmışlardı! Köpeklerle korunan villada yakalandılar...