Marmara'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilirken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

DOĞU ANADOLU'DA 3 İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması beklendiğinden yağışla oluşacak sel, ani su baskını, yıldırım, dolu riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 20, Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Erzincan'da 27, Iğdır'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor