Marmara'ya sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
KAR UYARISI
Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Öte yandan bölge genelinde sis etkisini sürdürdü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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