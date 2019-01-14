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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? 2020 Marmaray çalışma saatleri

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Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? 2020 Marmaray çalışma saatleri

Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, Gebze ve Halkalı arasında konumlandırılan üç bölümden oluşuyor. Marmaray'ı kullanan vatandaşlar da söz konusu hattın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Marmaray saat kaça kadar çalışıyor?

Marmaray çalışma saatleri 2019 yılında vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Yoğun trafikten kurtulmak ve gidecekleri yere hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar, Marmaray çalışma saatlerine göz atıyorlar. Marmaray 06:00 - 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Marmaray hakkında ayrıntılar...

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km‘lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013’te ise hizmete açıldı.

Marmaray çalışma saatleri

Ayrılık Çeşmesi – Kazlıçeşme: 06:00 – 00:00
Kazlıçeşme – Ayrılık Çeşmesi: 06:00 – 00:00

 

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