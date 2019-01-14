Marmaray çalışma saatleri 2019 - Marmaray saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Marmaray çalışma saatleri 2019 yılında vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Yoğun trafikten kurtulmak ve gidecekleri yere hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar, Marmaray çalışma saatlerine göz atıyorlar. Marmaray 06:00 - 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km‘lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.
1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013’te ise hizmete açıldı.
Ayrılık Çeşmesi – Kazlıçeşme: 06:00 – 00:00
Kazlıçeşme – Ayrılık Çeşmesi: 06:00 – 00:00
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