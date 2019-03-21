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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
21.03.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Marmara’da yakalandı! Normalinden 10 kat daha büyük…

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Marmara’da yakalandı! Normalinden 10 kat daha büyük…

Marmara Denizi Avşa adası açıklarında balıkçı ağlarına takılan dev yılan balığı, görenleri hayrete düşürdü. 41 kilo ağırlığında olan dev yılan balığı tam 3 metre boyunda.

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  • 3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü
  • 3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü
  • 3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü
  • 3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmara Denizi Avşa Adası açıklarında avlanan balıkçıların oltasına 3 metrelik yılan balığı takıldı. Marmaralı balıkçılar tarafından hamsi sürüsünün arasında yakalanan dev yılan balığı büyük şaşkınlık oluşturdu. Görenleri hayrete düşüren yılan balığı, İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Beylikdüzü Yaşam Vadisi tesislerinde sergilenmeye başlandı.

NORMALİNDEN 10 KAT DAHA BÜYÜK

Vatandaşların yılan balığına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Balıkçı Kenan Balcı; “Normal bir yılan balığı ortalama 50 santimetre boyunda. Fakat bu yakalanan yılan balığı normalinden 10 kat daha fazla büyük. Marmara Denizi’nde böyle dev yılan balığına ilk kez şahit olduk. Boyu 3 metre, Kilosu ortalama 41 kilo. Balığı gören vatandaşlarımız önce korkarak yaklaşıyorlar. Yılan balığı olduğunu söylediğimiz zamanda oldukça şaşırıyorlar’ ifadesini kullandı.

MÜZEDEKİ EN BÜYÜK YILAN BALIĞI OLACAK

Vatandaşların böyle devasa bir balığı ilk kez gördüklerini söylediğini ifade eden Balcı: “Ziyaretçilerimiz yılan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiriyorlar ve ilk kez gördüklerini belirtiyorlar. Yılan balığının eti çok lezzetlidir. Balığı üç gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edip, iskeletini mumyalayarak Türkiye’de tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dahil edeceğiz. Müzemizin şansına, çocuklarımızın şansına böyle bir sevimli canavar ağlara takıldı. Müzemizde çok yılan balığı var ama bu büyüklükte ilk kez olacak” şeklinde konuştu

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