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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL DHA
02.08.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Marmara'da son yılların yağış rekoru kırıldı

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Marmara'da son yılların yağış rekoru kırıldı

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da bu yıl Temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı. Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz'da en fazla yağışın düştüğü 3'üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

Marmara bölgesi Temmuz ayında şiddetli yağış ve doluyla uğraştı. Aniden başlayan yağmur ve doluyla bir çok yeri su bastı araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur nedeniyle istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılı Temmuz ayında Marmara Bölgesi'nin yağış ortalaması 48,7 kg olarak hesaplandı. Bu rakam son 13 yılın fazla yağış alan ikinci Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı. 40 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılın Temmuz ayı en fazla yağışlı 3'üncü Temmuz ayı oldu.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Marmara'da 40 yıllık ortalama yağışın 23.3 kg olduğu belirtilirken bu yılın Temmuz ayında bu oran yüzde 100'den fazla artışla 48,7 kg olduğu belirtildi. Önümüzdeki ay için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yağışın, Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

 

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