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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
24.07.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Marmara’da son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek

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Marmara’da son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek

MARMARA çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

"ELEKTRİK FIRTINASI DİYEBİLİRİZ''

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Havada çok fırtına çeşidi var. Elektrik fırtınası; toz fırtınası, kar fırtınası, yağmur fırtınası gibi adlandırılan bir olay. Bu da onlardan birisi. 'Fırtına' deyince sadece 'rüzgar' ile ilgili sanılıyor. Oysaki rüzgarın yanında başka etkenler de var. Örneğin rüzgarsa önemli olan, ’rüzgar fırtınası’ diyoruz. Gök gürültüsüyse, yıldırımsa önemli olan ’elektrik fırtınası’ diyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, elektrik fırtınasının zararlı olup olmadığına ilişkin, "Gök gürültüsü, yıldırım her an çarpabilir. Dikkatli olmak gerekir. Ancak bu tür doğa şölenleri bizde çok nadir oluyor. Bakıp seyretmek, tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.

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