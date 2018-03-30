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    Hava sıcaklığı 10 derece artacak

    AA - İHA
    30.03.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
    İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
    İzmir: Parçalı az bulutlu 20
    Adana: Parçalı bulutlu 23
    Bursa: Parçalı bulutlu 15
    Antalya: Parçalı bulutlu 20
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

    MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAK

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin geneli bugün yer yer puslu ve sisli geçecek.

    Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

     

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    Etiketler: hava durumu , NoMobil , gündem
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