Marmara'da sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 12 Haziran il il hava durumu tahminleri...

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli ve Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülen bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞA ANADOLU İÇİN SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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