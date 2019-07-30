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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Marmara'da sağanak bekleniyor! 30 Temmuz hava durumu tahminleri

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Marmara'da sağanak bekleniyor! 30 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre; Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 30 Temmuz hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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