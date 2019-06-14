Marmara'da korkutan deprem | 14 Haziran son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara'da yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. Korkutan deprem bölgede yaşayan halkın kısa süreli paniğine neden oldu. Depremler beraber, yurt genelinde yaşayan vatandaşlar da, hangi illerde deprem olduğunu merak etmeye başladı. İşte, 14 Haziran son depremler listesi
Son depremler, 14 Haziran Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 14 Haziran tarihli son depremler listesi.
MARMARA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.
Son depremler listesi, 14 Haziran Cuma günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 14 Haziran Cuma gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43)
2019.06.14 17:05:01 39.3237 25.4750 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.14 16:25:30 38.5265 30.3080 8.2 -.- 1.6 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.06.14 13:18:59 36.3810 27.1747 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.06.14 13:00:08 39.1655 27.5837 6.7 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.14 12:55:11 35.4575 27.1960 23.8 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2019.06.14 12:50:55 39.3148 29.3683 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.06.14 12:47:13 35.7108 31.8460 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.14 12:19:31 39.6167 30.7198 0.0 -.- 1.9 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2019.06.14 11:31:12 37.9638 27.1687 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.14 10:55:22 40.2207 28.8672 0.0 -.- 1.8 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel
2019.06.14 10:17:30 40.1848 31.4752 0.0 -.- 1.6 -.- EYMIR-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.06.14 09:06:35 39.6415 30.4688 0.0 -.- 1.6 -.- GUMELE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.06.14 07:22:46 38.2007 30.1788 1.4 -.- 2.1 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.06.14 06:42:31 38.4650 37.2525 4.8 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.06.14 06:33:00 40.7807 31.5262 5.0 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2019.06.14 05:34:39 38.9452 26.1145 8.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.14 03:17:58 37.9188 26.9572 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.14 02:33:51 38.6740 43.2118 5.0 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2019.06.14 02:29:01 40.6640 44.6492 5.0 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN İlksel
2019.06.14 00:31:11 37.9332 27.1543 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.14 00:01:07 39.0375 41.4055 9.9 -.- 1.7 -.- KUTLUGUN-(MUS) İlksel
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