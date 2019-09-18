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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Marmara'da hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

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Marmara'da hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününe ait güncel hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'da hava sıcaklığında düşüş yaşanacak, Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, Türkiye geneli 19 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmarada hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

BURSA 14°C, 29°C
Az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 25°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 27°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Marmarada hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 29°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu

KONYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 26°C
Az bulutlu

DÜZCE 11°C, 28°C
Az bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmarada hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

AMASYA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 25°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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