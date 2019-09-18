Marmara'da hava sıcaklığı azalıyor... Meteoroloji 19 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününe ait güncel hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'da hava sıcaklığında düşüş yaşanacak, Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, Türkiye geneli 19 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 14°C, 29°C
Az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 25°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KOCAELİ 17°C, 27°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 29°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu
KONYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE 11°C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP 19°C, 24°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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