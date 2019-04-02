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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Marmara’da durum 6’ya 4

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Marmara’da durum 6’ya 4

Marmara Bölgesi’nde 11 ilin 4’ünü AK Parti aldı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, eski SHP’li Nurettin Sözen’in seçimi kaybettiği 1 Nisan 1994’ten 25 yıl sonra megapolü yeniden CHP’ye kazandırma şansını yakaladı. CHP’li adayın İstanbul oyları, Muharrem İnce’nin 2018’de aldığı yüzde 36.9’luk oyu 11 puandan fazla aşarak yüzde 49’a yaklaştı. İttifak oyları dışında CHP bölge genelindeki oylarını 2014’e göre 4 puan, 2018’e göre 12 puan arttırarak yüzde 38.1’e çıkardı. İstanbul’daki başabaş yarışın etkisi, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi büyük illerin katkısıyla AK Parti’nin genel oyu üstün çıktı. AK Parti bölgede oyunu 2018’e göre 3 puan civarında arttırdı. HDP’nin ayrı yarıştığı 2018’de yüzde 9.6 olan oy oranı yüzde 1.44’e düştü. Bu da HDP seçmeninin özellikle İstanbul’da büyük ölçüde CHP adayına yöneldiğini gösterdi.

Marmara’da durum 6’ya 4

TRAKYA DEĞİŞTİRMEDİ

Trakya’da il merkezlerinde belediye başkanları değişmedi. Edirne’de CHP’li Recep Gürkan, Kırklareli’nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ’da CHP’li Kadir Albayrak yeniden seçildi. Kırklareli’nde mevcut belediye başkanı Kesimoğlu, CHP’den yeniden aday gösterilmemesi üzerine bağımsız katılmıştı. Kesimoğlu, Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Derya Bulut’la çok yakın oranda sürdürdüğü yarışı önde bitirdi. Kırklareli seçmeni, CHP listesinden tasfiye edilmesini ‘kılıç yarası’ olarak niteleyen Kesimoğlu’na destek verirken, belediye meclisinde ise CHP’yi yine birinci çıkardı. Bölgedeki 11 başkanlık, bağımsız Kesimoğlu dışında AK Parti ve CHP arasında dağıldı. CHP Türkiye genelinde en yüksek oy oranına yüzde 60.6 ile Çanakkale’de başkanlığı alan Ülgür Gökhan ile ulaştı. Gökhan, AK Partili rakibine 25 puan fark attı.

Bursa’da yarış AK Partili Alinur Aktaş ile CHP’li Mustafa Bozbey arasında, Balıkesir’de ise AK Partili Yücel Yılmaz ile İYİ Partili İsmail Ok arasında çekişmeli geçti. Millet İttifakı’nın etkisiyle CHP bu kez iddialı olduğu Bursa’da, İYİ Parti ise Balıkesir’de başabaş bir rekabete girdi. İki ilde de az farkla AK Partili adaylar kazandı. CHP, ittifak görüşmelerinin başında CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın adaylığında ısrarlı olmuş, önceden çalışmaya başlayan Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ısrarıyla yarıştan çekilmişti. AK Parti de 2014’te seçilen Ahmet Edip Uğur’u 15 Temmuz sonrası süreçte görevden almıştı. Balıkesir’de Yücel Yılmaz ile kazanan AK Parti, Ege Denizi’ne tek penceresini bu ilden açtı.

CHP, Bilecik’te Semih Şahin ile uzun yıllar sonra başkanlığı kazandı. Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’da CHP’li Vefa Salman, geçen dönem olduğu gibi küçük farkla başkanlığı kazandı. Kocaeli’nde Tahir Büyükakın Millet İttifakı’nı büyük farkla geçerken, Sakarya’yı AK Partili Ekrem Yüce kazandı.

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