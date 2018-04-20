Marmara'da bugün sağanak var, sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığının, 4-8 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin batısında öğleden sonra, doğusunda ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanağın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuzeyinde kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.



