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    Marmara'da bugün sağanak var, sıcaklıklar azalacak

    AA
    20.04.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra, doğusunda ise gece saatlerine kadar sağanağın etkili olması öngörülüyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığının, 4-8 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

    Bölgenin batısında öğleden sonra, doğusunda ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanağın etkili olması bekleniyor.

    Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuzeyinde kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

    Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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    Etiketler: Marmara , Marmara Bölgesi , sağanak yağış , sıcaklık , NoMobil , hava durumu , gündem
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