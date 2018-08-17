‘Marmara’da boydan boya kırılacak bir fay yok’
Olası bir Marmara depremi ile ilgili konuşan Dr. Doğan Kalafat bölgede boydan boya kırılacak bir fayın olmadığını söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara denizinde boydan boya kırılacak tek bir fay olmadığını söyledi.
İstanbul’da 8 büyüklüğünde bir depremin olmasının bu sebeple imkansız olduğunu söyleyen Kalafat, deprem erken uyarı sistemlerinin yıkıcı dalganın ulaşmasından 7 saniye önce devreye girdiğini ve daha çok nükleer santral ve doğalgaz şebekelerinin otomatik kapanması için hayata geçirildiğini söyledi. Kalafat, “7 saniyede ikinci kattaki bir insan kaçamaz ama doğalgaz sistemi kendini kapatabilir” dedi.
VİYADÜK VE KÖPRÜLER KONTROL EDİLİYOR
Kalafat Türkiye’deki köprü ve viyadüklerin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını İtalya’daki köprü çökmesi olayının yaşanmasının mümkün olmadığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr.Erdal Şafak da İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin yaşının genç olduğunu hatırlatarak “Teknik üniversite düzenli kontrolleri yaptırıyor. Özellikle 1930 ve 40’lı yıllarda yapılan demiryolu köprülerinin bu anlamda daha çok kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.
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