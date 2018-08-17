‘Marmara’da boydan boya kırılacak bir fay yok’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
17.08.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

‘Marmara’da boydan boya kırılacak bir fay yok’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
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‘Marmara’da boydan boya kırılacak bir fay yok’

Olası bir Marmara depremi ile ilgili konuşan Dr. Doğan Kalafat bölgede boydan boya kırılacak bir fayın olmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara denizinde boydan boya kırılacak tek bir fay olmadığını söyledi.

İstanbul’da 8 büyüklüğünde bir depremin olmasının bu sebeple imkansız olduğunu söyleyen Kalafat, deprem erken uyarı sistemlerinin yıkıcı dalganın ulaşmasından 7 saniye önce devreye girdiğini ve daha çok nükleer santral ve doğalgaz şebekelerinin otomatik kapanması için hayata geçirildiğini söyledi. Kalafat, “7 saniyede ikinci kattaki bir insan kaçamaz ama doğalgaz sistemi kendini kapatabilir” dedi.

VİYADÜK VE KÖPRÜLER KONTROL EDİLİYOR

Kalafat Türkiye’deki köprü ve viyadüklerin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını İtalya’daki köprü çökmesi olayının yaşanmasının mümkün olmadığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr.Erdal Şafak da İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin yaşının genç olduğunu hatırlatarak “Teknik üniversite düzenli kontrolleri yaptırıyor. Özellikle 1930 ve 40’lı yıllarda yapılan demiryolu köprülerinin bu anlamda daha çok kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

18 yıl sonra aynı acı... Sandalyeler boş kaldı
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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