Marmara’da 7.2 sürpriz olmaz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıda şunları söyledi:

2 METRELİK TSUNAMİ RİSKİ

“Marmara’da yakın gelecekte 7’nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırık olabilir. Marmara’da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Belirli kısımlarda sismik hareket var. Fayın belli kısımları daha suskun. Bazı kısımlarında yavaş kayma hareketleri var. 7.2’lik bir deprem olabilir. Bütün parça kırılsa 7.7’lik bir depremden bahsedebiliriz ama bu tarihte görülmüş bir şey değil. Erken uyarı sistemi yıkıcı dalganın ulaşmasından 7 saniye önce devreye giriyor. Bu daha çok nükleer santral ve doğalgaz şebekelerinin otomatik kapanması için. 2 metrelik bir tsunami beklenebilir.”

Haluk Özener, “İstanbul depremi gecikti mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda herkesin ilgisini çeken Kuzey Anadolu fayı üzerinde, İstanbul, Marmara merkezli bir deprem. Ama hepimizin bildiği gibi ülkemizin dörtte üçünden fazlası deprem tehlikesi altında. Biz Marmara’da deprem beklerken aslında ülkemizin başka bir yerinde, Doğu Anadolu fayında veya başka bir yerde 7’nin üzerinde bir depremle karşılaşırsak buna şaşırmamamız lazım. Marmara için yapılan çalışmalar bize batıya doğru göçü veriyor. Yaklaşık her yıl 2.5-3 santim batıya doğru kayıyoruz ve bir enerji birikiyor. Marmara için yapılan hesaplamalarda da şu anda 7’nin üzerinde, 7.2 gibi bir deprem olsa sürpriz olmaz. Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz.”

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme - Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat da, “Kuzey Anadolu fayının en doğu kısmında büyük bir deprem olması sürpriz olmaz. Biz batıda deprem beklerken orada da olabilir. Ama hangisi önce olur bilemeyiz” diye konuştu.

HER EVDE BİR HAFTALIK SU VE YİYECEK ÖNERİSİ

Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak da İstanbullulara “Her ailenin bir deprem planının olması lazım. Her evde bir hafta yetecek su ve yiyecek stoklanması lazım. Olası bir büyük depremde, İstanbul’da birçok yere ulaşılamayacak” uyarısında bulundu.