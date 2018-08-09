Marmara ve Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.
Rüzgar nedeniyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bölge genelinde gök gürültülü sağanağın bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi
Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Öğlene kadar Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin, öğleden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ve Erzurum'da 11, Ağrı'da 14, Tunceli'de 18, Erzincan'da 19, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 24, Ardahan ve Kars'ta 23 derece olması bekleniyor.
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