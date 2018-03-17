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    Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı

    İHA
    17.03.2018 - 08:58 | Son Güncelleme:

    Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
    İzmir: Az bulutlu ve açık 24
    Adana: Az bulutlu ve açık 22
    Antalya: Az bulutlu ve açık 21
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7
    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

    SICAKLIKLAR ARTACAK

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
    Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği bölgede hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması bekleniyor.
    Ayrıca, kuvvetli rüzgar beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

     

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    Etiketler: Marmara , Marmara Bölgesi , kuvvetli rüzgar , fırtına , hava sıcaklığı , hava durumu , gündem
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