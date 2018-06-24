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    Marmara Denizi’nde korkutan deprem

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 18:03 | Son Güncelleme:

    Marmara Denizi açıklarında büyüklüğü 3.2 olan deprem meydana geldi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Marmara Denizi açıklarında saat 17.54’te büyüklüğü 3,2 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.1 km olarak ölçüldü.

    Etiketler: son dakika , haberler
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