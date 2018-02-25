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    Marmara Bölgesi'nden kar yağışı haberleri geliyor - İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Bolu ve Kocaeli’den kar yağışı haberleri geldi, gözler İstanbul’a çevrildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de yoğun kar yağışı başladı. Yanı başında kar yağışı olduğunu öğrenen İstanbullular, ‘kar ne zaman yağacak?’ sorularına yanıt arıyor. İşte yurt geneli hava durumu raporu

    İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Meteoroloji'den alınan tahmin raporlarına göre kar yağışı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmur ile karışık şekilde başlayıp, 1 Mart 2018 Perşembe günü tamamiyle kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

    İstanbul 25 Şubat 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 7 derece, İstanbul 26 Şubat 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 10 derece, İstanbul 27 Şubat 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 5 derece, İstanbul 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklık 7 derece, İstanbul 01 Mart 2018 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 4 derece.

     

    Etiketler: istanbul kar , son dakika
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