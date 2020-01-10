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AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölgede yer yer pus beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

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