Marmara Adası harita üzerinde nerede? Marmara Adası hangi ilde?
Marmara Adası Çınarlı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ve helikopter ekibi havadan ve karadan müdahale ederken, yangında 60 evin tahliye edildiği, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşların dumandan etkilendiği bildirildi. Yangın haberinin ardından Marmara Adası'nın harita üzerindeki konumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Marmara Adası harita üzerinde nerede?
Ormanlık alanda başlayan Marmara Adası'ndaki yangın haberleri ile beraber, vatandaşlar Marmara Adası hakkında araştırma yapmaya başladı. Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adası olan Marmara Adası İstanbul'a deniz otobüsüyle 2,5 saat, gemiyle 5 saat mesafe uzaklıktadır. Peki, Marmara Adası hangi ilde? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Marmara Adası, Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan Marmara Adaları'nın en büyüğü ve Balıkesir'e bağlı olan bir adadır. Nüfus yazın artar ve birçok otel, hotel, pansiyona ev sahipliği yapmaktadır. Adanın merkezinden başka, köyleri de turizm amaçlı hizmet verir. 2014 yılında Balıkesir'in büyükşehir olması ile birlikte Marmara Adası'na bağlanan diğer ada ve köyler; Avşa Adası, Ekinlik Adası ve Yiğitler Köyü'dür. Marmara Adası'na yaz sezonunda İstanbul'dan her gün 2 ya da 3 deniz otobusü ve İDO'ya ait gemi tarifeli sefer yapmaktadır, hafta sonları ek seferler de konulmaktadır.
MARMARA ADASI'NIN YÜZÖLÇÜMÜ
Yüzölçümü 117,18 kilometre karedir. Kabaca bir elipsi andıran adanın orta kesimleri dağlık, kuzeyi ve güneyi ise genellikle tepeliktir. Kuzeyde şerit biçiminde yayılan tepelik alan batıya doğru daralır. Badalan Körfezi'nin doğusunda genişleyen bu tepelerin yüksekliği doğuda 337 m'yi bulur. Adanın kuzey kesimindeki bu tepelik alanın güneyinde yer alan Karabanlar Tepesi 346 m'ye, Yavuzaki sırtı ise 359 m'ye kadar ulaşır.
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