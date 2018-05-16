Marley paylaşılamıyor! Bu kez Ezgi cephesinden açıklama var…

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında dava açtı.

Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Ezgi Bölükbaşı ise "Köpeği 3,5 aylıkken aldım. Marley benim köpeğim" dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, 25 Mayıs'ta yapılacak. Osman Orhan Baçaru, "Geçen yıl nisan ayında ben bir köpek sahiplenmiştim. Köpeği sahiplendiğim kişiyle bir süre sonra duygusal ilişkimiz başladı ve bir süre sonra aynı evde yaşadık. Sonra ayrıldık ve köpeğimi alıkoydu" iddiasında bulundu.

'MARLEY BENİM KÖPEĞİM'

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan, kaydını dondurup Aydın'daki ailesinin yanında kalan Ezgi Bölükbaşı suçlamaları kabul etmedi. Marley adlı köpeğinin de kendisinin yanında olduğunu belirten Ezgi Bölükbaşı kendisini telefonla arayan DHA muhabirine köpeği 3,5 yıl önce internet üzerinden bir kişiden alıp sahiplendiğini, bu süre zarfından itibaren de kendisinde olduğunu söyledi. Köpeği ayrıldığı Osman Orhan Baçaru'ya sahiplenmesi için vermediğini de söyleyen Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu:

"Ayrıldıktan sonra Osman beni rahatsız etmeye başladı. Telefonla rahatsız etti, evime istemim dışında geldi. Bununla ilgili savcılıkta koruma kararı çıkarttım. Daha sonra köpeğini çaldığım iddiasıyla beni polise hırsızlık suçundan şikayet etti. Ancak köpek benim. Şahitlerim var. Onun aşılarını, kısırlaştırmasını ben yaptım. Bu nedenle hırsızlık konusundaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Ceza davası açtıramayınca şimdi de bu davayı açtı. Ben Marley'i çok seviyorum. Çevremdekiler benim ona ne kadar bağlı olduğumu çok iyi bilir. Köpeğe küçüklüğünden beri ben bakmaktayım. Köpeğime para verip özel eğitim dahi aldırdım, köpek halen bendedir. Osman'ın bana açtığı bu dava, hayvan sevgisiyle açılmış bir dava değil."

'BEN KİMSEYE KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM'

Köpeği Marley'i bir ara derslerinin yoğunluğu nedeniyle sahiplendirmeyi düşündüğünü ve bununla ilgili olarak Osman Orhan Baçaru ile tanıştığını anlatan Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu:

"Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam etim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum."

EZGİ'NİN AVUKATI: MARLEY BİZİM KÖPEĞİMİZ

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru, Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı hakkında 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile ilgili olarak, Ezgi Bölükbaşı'nın avukatı Buket Ünlü Hatip konuştu. Avukat Hatip, "Müvekkilim Ezgi, 'Marley'in gerçek sahibidir" dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ezgi Bölükbaşı'nın avukatı olduğunu belirten ve daha önce 3 dönem Eskişehir Bürosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı da yapan Buket Ünlü Hatip, şunları söyledi:

"Yine Eskişehir, yine bir hayvan davası. Bunu halk diliyle tabir edersek, genelde haberlerde de bu şekilde çıkıyor, vatandaşlar daha iyi anlıyor. 'Köpek için velayet davası' olarak değerlendirebiliriz. Hatırlarsınız yıllar önce buna benzer bir olay Sertab Erener ve Levent Yüksel boşandığı zaman köpeklerini paylaşamamışlardı. Türkiye'de bir gündem olmuştu. Burada da iki üniversite öğrencisinin köpeği paylaşamaması söz konusu. Müvekkili olduğum Ezgi, 'Marley'i 2,5 aylıkken aldı, sahiplendi, büyüttü, ona evladı gibi baktı. Davacı taraftan önce hırsızlıkla suçlandı Ezgi. Güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Ama bu talepleri boşa çıktı. Çünkü Ezgi'nin hırsızlık yapmadığı, güveni kötüye kullanmadığı takipsizlikle sonuçlandı. Bununla ilgili bir ceza davası açamadılar. Şimdi hukuki boyutunu deniyorlar. 'Bu köpek kimindir, Ezgi'nin mi Osman'ın mı?' şeklinde bir dava görülüyor. Hayvan hakları bakımından böyle bir davada olmaktan gururluyum, mutluyum. Bir tane kediye, köpeğe sahip bulanamazken iki kişi tarafından paylaşılamaması gibi güzel bir durum söz konusu esasına bakacak olursak. Bir hukukçu olarak böyle bir davada olmaktan dolayı mutluyum ama olayın iç kısmına gelecek olursak da Ezgi, 'Marley'in gerçek sahibi. En başından itibaren bakımını, kısırlaştırılmasını, eğitimini, tüm masraflarını Ezgi yapıyor. Bir erkek arkadaşı oluyor, erkek arkadaşı Ezgi ile ilişki yaşadıktan sonra tabi ki köpeği kendisi de seviyor olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Aslında bir hayvan hakkı görünümü sevgisi altında biraz da kadına şiddet durumu söz konusu. Çünkü Ezgi mağdur durumda. Tehdit edildi, korkutuldu. Dolayısıyla aynı zamanda kadına şiddet de var burada. Köpek kullanılarak bir noktada Ezgi burada mağdur edilmek isteniyor. Ama hayvan haklarının tartışılması ve gündemde tutulması açısından içinde olmaktan mutluluk duyduğum bir dava. Ayın 25'ini heyecanla bekliyoruz."

'MARLEY BİZDE KALACAK'

Avukat Buket Ünlü Hatip şöyle devam etti:

"Onlar diyor ki 'Marley bizim köpeğimiz, Ezgi'den köpek alınsın bize verilsin.' Biz de 'Hayır' diyoruz. 'Marley' bizim köpeğimiz, bizde kalacak. Şimdi bununla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açıldı. 'Marley'in kime ait olduğu tespit edilecek. Ama 'Marley'in aşı karnesi, sahiplenmesi en başından itibaren bizde. Çünkü gerçekten Ezgi köpeğin sahibi. Ezgi Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi, bir ara köpeğini sahiplendirmeyi düşündüğünü kendisi dile getiriyor zaten. Bu süreçte Osman'la tanışıyorlar. Ancak Ezgi'nin fiili anlamda sahiplendirmesi söz konusu değil. Hukuki anlamda da bir sahiplendirme yok. Herkes düşünebilir. Önemli olan bunun fiilen icraatını gerçekleştirmek ve hukuken bir bağını kurmak gerekir. Hukuken ve fiilen bir bağlantı yok. Dolayısıyla Ezgi'nin köpeği sahiplendirme durumu söz konusu değil. 25 Mayıs'taki davaya tüm hayvan severleri, hayvan hakları savunucularını bekliyoruz. Hatta bence kadın haklarını bu duruma dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın hakları da çiğneniyor."

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