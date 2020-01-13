Marketteki silahlı soygun kamerada

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi’ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.’nın (18) yanına giden soyguncu tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.



SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Soygun güvenlik kemaraları tarafından kaydedilirken, görüntülere, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncunun elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.’ya doğrulttuğu anlar yer aldı. Kasadaki paraları isteyen soyguncu 3 bin lira ile birlikte kasiyerin cep telefonunu alarak uzaklaştı. Polis ekipleri soyguncunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.