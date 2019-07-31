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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
31.07.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Marketteki sapık suçunu itiraf etti!

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir AVM'nin market kısmında alışveriş yapan kadının arkasında mastürbasyon yaptıktan sonra güvenlik kameralarınca tespit edilip tekrar geldiği markette yakalanan sapık tutuklandı. Şahsın, ifadesinde aynı suçu defalarca yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T. (26) adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul eden O.T., mağazalarda bulunan tişörtleri alıp mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu itiraf etti.

Olay, pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara geçti. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. yanına gittiği eşi V.S. ile marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde H.S.'nin arkasında dolaşan kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

​Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini gördüğünü, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin adım adım izini sürdü. Şüphelinin alışveriş merkezinde bulunan bir bankamatikten para çekip, sonrasında markete geçerek olayı gerçekleştirdiği, daha sonra ayrılıp halk otobüsüne bindiği tespit edildi. Banka ile resmi yazışmalar yapılarak şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin yeniden alışveriş merkezine gelebileceği değerlendirilerek özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi. Sivil polisler de alışveriş merkezinde önlem aldı.

YENİDEN AVM'YE GELİNCE YAKALANDI

Şüpheli, dün akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelince sivil polisler ve özel güvenlik görevlileri harekete geçti. Yakalanan O.T. gözaltına alındı. Kartepe'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAĞAZALARDA DA TİŞÖRTLER İLE MASTÜRBASYON YAPMIŞ

Sorguya alınan O.T. suçunu kabul etti. O.T., alışveriş merkezindeki mağazalarda tişörtleri alarak mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, pişman olduğunu söyledi. O.T.'nin üzerinde bulunan tişörte de incelenmek üzere el konuldu. O.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AYNI SUÇU BİR ÇOK KEZ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı takibe aldı. AVM içinde para çektiği belirlenen şüpheli şahısın, para çektiği ATM'nin bağlı olduğu banka üzerinden kimliğinin O.T. (26) olduğu ve sık sık AVM'ye geldiği belirlendi. Tespit üzerine AVM'de görevlendirilen polis ekipleri şahsı yeniden geldiği AVM içinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan şahsın, aynı suçu birçok kez işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayda mağdur olan H.S.'nin sinir krizi geçirerek yırttığı tişört ile AVM'de sperm örneklerini olduğu belirlenen çok sayıda başka tişört kriminal incelemeye gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Okan T. (26), 'cinsel saldırı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marketteki sapık suçunu itiraf etti

Market sapığı AVM'ye tekrar gelince yakalandı
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