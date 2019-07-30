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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Markette sapık şoku! Genç kadın görüntüleri izleyince üzerindeki tişörtü yırttı

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Markette sapık şoku! Genç kadın görüntüleri izleyince üzerindeki tişörtü yırttı
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinir krizi geçirip, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

Olay, önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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