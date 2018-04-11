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    Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    11.04.2018 - 18:32 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da bir süpermarketin yetkililerinin, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yerken yakaladıkları kediyi kafese kapattıkları iddia edildi. Personelin cep telefonu ile görüntüleyip, hayvan severlere durumu bildirmesi üzerine kedi, 48 saat sonra kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı. Hayvan severler duruma tepki gösterirken, süpermarketin yönetici yardımcısı, niyetlerinin kediyi cezalandırmak değil mağazadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

    9 Nisan’da, Bodrum’un Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde, bir zincire ait süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, işyerinin yetkililerince yakalandı. Süpermarket yetkilileri, kediyi, üzerine ’Kamera var izlenmektedir, ellemeyin’ yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Bu duruma tepki gösteren personel, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği’ne durumu bildirdi.

    Markette sucuk çalan kediye kafes cezası

    Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

    Olayı Facebook sayfasından ’Koskoca süpermarketin kedi cezalandırma yöntemi bu, ne diyelim’ diyerek paylaşan Uslu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.

    Markette sucuk çalan kediye kafes cezası

    'NİYETİMİZ KEDİYİ CEZALANDIRMAK DEĞİLDİ'

    Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil E. ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını belirterek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis’te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği’ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.

     

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    Etiketler: MUĞLA , Market , gündem
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