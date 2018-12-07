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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Taylan YILDIRIM- Kadir ÖZEN/DHA
07.12.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Marketlerinde öldürülen çift gözyaşları ile uğurlandı

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Marketlerinde öldürülen çift gözyaşları ile uğurlandı

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak, öldürülen Hasan Hüseyin (55) ve eşi Şenay Özkan (54), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi anne - babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp, ağlayan Begüm ile Aysel Özkan, birbirinin gözyaşlarını sildi. 

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  • Marketlerinde öldürülen çift, son yolculuğa uğurlandı
  • Marketlerinde öldürülen çift, son yolculuğa uğurlandı
  • Marketlerinde öldürülen çift, son yolculuğa uğurlandı
  • Marketlerinde öldürülen çift, son yolculuğa uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, perşembe günü saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla 1'er el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen müşterinin cesetleri görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Olayla ilgili şu ana kadar yapılan incelemelerden sonuç elde edilemedi.

MARKET ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI

Zeytinliklerinin de yaklaşık 15 gün önce kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Çiftin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi. 

Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan'a, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından çiftin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

KIZ KARDEŞLERİN ACI DAYANIŞMASI

Özkan çifti için bugün öğle vakti, cinayetin işlendiği Çamlık Mahallesi'ndeki Çamlık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Acı haberi alınca üniversite okudukları İstanbul'dan İzmir Selçuk'a gelen çiftin kızları Begüm ile Aysel Özkan ise anne- babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp, sürekli gözyaşı döktü. Yakınlarının yalnız bırakmadığı Begüm ile kardeşi Aysel Özkan, sık sık birbirinin gözyaşlarını sildi. Hasan Hüseyin ile Şenay Özkan'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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