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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

Marketin bodrumunda mahsur kaldı... Selde hayatını kaybetti

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Marketin bodrumunda mahsur kaldı... Selde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele döndü. Denizde batan motorlu sandaldaki balıkçı itfaiye tarafından kurtarılırken, bir marketin bodrumunda mahsur kalan Elif Urhan (26) hayatını kaybetti.

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  • Darıcada sel
  • Darıcada sel
  • Darıcada sel
  • Darıcada sel
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Darıca'da öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış sele dönüştü. Evlerin ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Motoruna su kaçan bazı araçlar bozulurken, sahil kesiminde bulunan birçok yerde ise toprak kaymaları meydana geldi.

Yağışın başladığı sırada denizde olan bir motorlu sandal battı. Evinin balkonundan sandalın battığını fark eden bir kadının ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sandalda bulunan ismi öğrenilemeyen balıkçıyı kurtararak karaya çıkardı. Kıyıya gelen ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marketin bodrumunda mahsur kaldı... Selde hayatını kaybetti

BODRUMDA MAHSUR KALAN MARKET ÇALIŞANI KURTARILAMADI

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katını su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada meydana gelen sel nedeniyle 2 çalışan bodrum katında mahsur kaldı.

Çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrum katının yol seviyesindeki penceresinin yanına gelerek yardım istedi. Vatandaşlar ve itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Birsen Akbay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bodrumda mahsur kalan Elif Urhan ise itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda ulaşılabildi.

Urhan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Selde yaşamını yitiren Elif Urhan'ın (26), yarın Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.

TÜM İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Darıca'nın tamamında etkili olan yağış özellikle Nene Hatun, Piri Reis, Sırasöğütler ve Kazım Karabekir mahallelerinde büyük hasara yol açtı. Yolların göle döndüğü ilçede, birçok ev ve iş yerinin bodrum katları suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran ve su baskınları ile mücadele eden itfaiye ekiplerine Gebze ve Çayırova itfaiyelerinden de takviye ekipler geldi. Yoğun yağış ve sel sonrasında Darıca'nın tamamında yaklaşık 3 saat boyunca elektrik kesintileri olduğu görüldü. Elektrik bazı mahallelere tekrar verilirken, birçok mahallede kesinti devam ediyor.

Darıca'da sel... 1 kişi hayatını kaybetti
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