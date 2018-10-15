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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
15.10.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

İlk sürüş kötü bitti! Gözyaşlarına boğuldu

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Sarıyer’de babasıyla birlikte otomobil sürmeyi öğrenen genç kız, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o kaza güvenlik kameralarına yansırken, içeride olan ve şoka giren kadın ise dondurma dolabı sayesinden ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede okuyan 19 yaşındaki Esra Ayşe Bulut, otomobil sürmeyi öğrenmek için sabah saatlerinde babası Tekin Bulut ile birlikte 34 NA 7439 plakalı hafif ticari araca bindi. Semtin ara sokaklarında babasından sürüş eğitimi alan genç kız, evinin sokağına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Paniğe kapılan genç kız, fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından da sokaktaki markete daldı. Kaza sonucu genç kız panikle araçtan inerken, babası da direksiyon başına geçerek geri manevra yaptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk sürüş kötü bitti Gözyaşlarına boğuldu

DONDURMA DOLABI SAYESİNDE KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızın kontrolündeki araç önce kaldırıma çarpıyor. Kaldırımdan yön değiştiren araç ardından markete dalıyor. Araç dondurma dolabına çarparak duruyor. Marketin ön tarafı komple dağılıyor ve içeride oturan kadın ise büyük şok yaşıyor. Kaza sonrası aracın silecekleri çalışıyor ve lastikleri dönmeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra ise genç kız panikle araçtan iniyor. Kız marketin önünde şok yaşarken, babası da araca binerek geri manevra yapıyor. Kazayı gören ve duyan mahalleli ise koşarak markete geliyor.

İlk sürüş kötü bitti Gözyaşlarına boğuldu

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücünün ve babasının ifadelerini aldı. İfade alınma esnasında ise genç kız gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının teselli ettiği genç kız ardından evine giderken, babası da işlemleri için polis merkezine gitti. Kaza esnasında ise marketin içerisinde bulunan Erol Akyol’un eşi Yazgül Akyol da büyük panik yaşadı. Yaşadığı korku sonrası şoke olan kadını da eşi sakinleştirdi.

Kazayı gören Kadir Emelek, “Araba geldi önce karşı duvara vurdu. Karşıdan dönüp markete girdi. Bende o esnada balkondaydım, yaralı yok. Allahtan balkonda çocuklar yoktu. Çok kötüydü” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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