Market sahibinin çikolata bahaneli istismarına indirimsiz 22.5 yıl

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Dinçer C., avukat ve çok sayıda yakını katılırken mağdur çocuklar H.E.T. ile N.T.’’yi avukatları temsil etti.

MÜTALAADA 52 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı İbrahim Uğur Güreşçi önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, “Dinçer C.’nin mağdur H.E.T.’ye farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. İstismarı gerçekleştirmek için çocuğu ‘Kek ve çikolata’ gibi yiyecekler verme bahanesiyle kandırdı. Her istismardan sonra çocuğu tembihleyen Dinçer C., ‘Bu olanları sakın annene anlatma’ dedi. H.E.T. yaşadıklarını okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Öte yandan Dinçer Coşkun N.T.’ye de ilki 2016 yılında olmak üzere yine birçok kez kıyafetleri üzerinden dokunarak cinsel istismarda bulundu. Bu nedenle Coşkun’un suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmamış mağdurlar H.E.T. ile N.T.’yi farklı zamanlarda ‘zincirleme şekilde cinsel istismar’ bulunmak suçundan ayrı ayrı 24 yıldan 52 yıla kadar cezalandırılması talep olunur.” dedi.

SANIK AVUKATI: SARKINTILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİR

Sanık Dinçer C.’nin avukatı Recep Biçer, “ Mağdur H.’nin Çocuk İzlem Merkezi ve mahkeme huzurundaki beyanları dikkate alındığında herhangi bir cinsel istismar olayı bulunmamaktadır. Mütalaa mağdurenin belirtmediği iddialara dayanılmıştır. Ayrıca mağdurenin ifadesindeki başka şahıslarla ilgili iddiaları da adli görüşmeci tarafından ciddiye alınmamış ve ayrıntıya girilmemiştir. Dolayısıyla bu konuda yalan söylediği kabulüne gidilmiştir. Diğer konularda da yalan söyleyip söylemediği mahkemenizce belirlenmesi gerekirdi. Bu nedenle soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduk. Mağdur N. bakımından ise görüleceği üzere cinsel istismar iddiası yoktur. Müvekkilim bu suçu işlemiş olmakla birlikte kabul edilse dahi ancak sarkıntılık olarak değerlendirilebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi.

SANIK: ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR

Savunmasına ‘Çocuk istismarına hayır’ diyerek başlayan Dinçer C. ise, “Sözde mağdur çocuklar ve anneleriyle bakkal alışverişi dışında hiçbir ilişkim olmamıştır. Çocuğun mahalle bakkalı demesi üzerine alındım. Halbuki yakınımızda başka market ve bakkallar da var. Çocuğa hangi bakkal diye sorulmadı. Teşhis aşamasında mağdura tanımadığı diğer 3 kişiyle beni yan yana getirip mahalle bakkalınız hangisi diye sorulunca beni gösterdi. Ortada suç yok, olay yok, delil yok. Sadece küçük bir çocuğun 2 tutarsız sözü var. Asıl mağdur ben ve ailemdir. Bir insanın hayatı bu kadar kolay karartılamaz. Tahliyemi değil, beraatimi istiyorum” diye konuştu.

İNDİRİMSİZ 22.5 YIL

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme sanık Dinçer Coşkun’a zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan her iki mağdur için de 11’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme işlenen suçun biçimi ve çocukların yaşı nedeniyle verdiği toplamda 22 yıl 6 aylık hapis cezasında herhangi bir indirim ise uygulamadı.