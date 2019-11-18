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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Marka şehirler 7’ye çıkacak

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Marka şehirler 7’ye çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi çeşitlendirmek için harekete geçiyor. Bu çerçevede zeytin, fındık, kayısı gibi yeni rotaların yanı sıra bisiklet rotaları oluşturulacak. Yurtdışında yayınlanan dizi ve filmlere ‘ürün yerleştirme’ yapılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2020 ve sonraki yıllara yönelik tanıtım planlamasında şu adımları atacak: Tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükseltilecek. Türkiye’yi, bölgeleri, ürünleri markalaştırmayı ve otellerin kendi marka yatırımlarını yapmaları sağlanacak. Gastronomide Gaziantep ve Hatay gibi UNESCO’dan tescilli marka şehirlerimize yenileri eklenerek 7’ye çıkarılacak. ‘Türkiye Lezzet Haritası’ çıkarılarak; mevcut zeytin ağacı rotasının yanı sıra fındık, kayısı rotaları gibi gastronomi güzergâhları oluşturularak turlara dahil edilecek. ‘Avrupa Kültür Rotaları’ kapsamında Türkiye’nin gastronomi rotaları artırılacak. Yurtdışında yoğun olarak izlenen Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirmesi yapılacak, bu konuda gıda sektöründen destek alınacak. Gastronomide, bakanlık belgeli tesislerin sayısı artırılacak. 2023 yılı sağlık turizminden 1.5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir hedefleniyor.

BİSİKLET ROTALARI

Dünyadaki pazar hacmi 44 milyar doları bulan bisiklet turizminden pay alabilmek için bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacak. Bu rotalar Avrupa Eurovelo sistemine entegre edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerle arazi koşullarının bisiklet yollarına uyumlu hale getirilmesi için işbirliği yapılacak. Rotalarda belli aralıklarla servis ve konaklama alanlarına erişim sağlanarak, Gran Fondo gibi uluslararası büyük bisiklet organizasyonlarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışılacak. 100 olan ‘Bisiklet Dostu Otel’ sayısı 2023’te 1500’e çıkartılacak. Bisikletli turistlerin Türkiye’ye gelişlerinde havayolu/kargo desteği verilecek. Antik kentler ziyarete açılacak, mevcutların da gezi alanları artırılacak, böylece ‘yeni kültür rotaları’ geliştirilecek. Kültür ağırlıklı turizm potansiyeli olan şehirler, 4’lü 5’li gruplar halinde rotalara dönüştürülerek tüm dünyaya tanıtılması sağlanacak. Türkiye inanç haritası ve inanç portalı hayata geçirilecek.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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